Gracie Abrams ha annunciato il titolo e la data di pubblicazione del nuovo album, seguito di The Secret Of Us, secondo progetto discografico del 2024. Daughter From Hell è il prossimo lavoro in studio per Interscope Records, del quale è prevista la release il 17 luglio. Anticipato dal singolo Hit The Wall, in uscita il 14 maggio, il nuovo album è stato annunciato dalla cantautrice sui social: “ Whoa whoa whoa.Sto impazzendo..Non vedo l’ora che diventi vostro” La Abrams ha scritto e prodotto Daughter From Hell, insieme al collaboratore di lunga data Aaron Dessner, che ha lavorato con lei ai suoi primi due album, Good Riddance e The Secret of Us.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo il singolo, Gracie Abrams annuncia il titolo e la data di pubblicazione del nuovo album

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