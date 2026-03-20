I Muse hanno annunciato l’uscita di un nuovo album, dopo aver pubblicato il singolo Be With You la scorsa settimana. La band ha anche svelato la cover, la tracklist e la data di pubblicazione del disco. Questo ritorno segue il rilascio del brano Unravelling, pubblicato a giugno. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, accompagnato da dettagli sul progetto in arrivo.

I Muse avevano anticipato con un video teaser il singolo Be With You pubblicato la scorsa settimana, che segnava un secondo tassello del loro ritorno dopo il brano Unravelling dello scorso giugno: nelle ultime ore, Matt Bellamy e soci hanno annunciato l’arrivo del nuovo album. The WOW! Signal è il titolo del decimo lavoro in studio della band, che sarà pubblicato il 26 giugno ed è già disponibile in pre-order e pre-save. Svelate anche la cover e la tracklist, della quale faranno parte gli ultimi brani pubblicati ( Be With You e Unravelling). L’album arriverà a quattro anni di distanza dal precedente, Will Of The People (disco d’oro nel Regno Unito e disco di platino in Francia, in Italia ha raggiunto la vetta della Classifica Top 100 Album) Muse, la cover e la tracklist del nuovo album. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo il singolo Be With You, i Muse annunciano l’arrivo del nuovo album: svelate cover, tracklist e data di pubblicazione

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