Giuli ha incontrato Meloni a Palazzo Chigi in un incontro durato circa un'ora. L’obiettivo dichiarato era di smentire le voci riguardanti eventuali divergenze tra il ministero della Cultura e il governo. Durante l'incontro, i due hanno discusso di questioni legate alle rispettive aree di competenza, confermando la volontà di mantenere un rapporto di collaborazione. La discussione si è svolta in un clima definito cordiale e proficuo.

Giuli incontra Meloni a Palazzo Chigi. Un incontro di un'ora per smentire le voci e ribadire la sintonia tra ministero della Cultura e governo. Intanto continuano gli attacchi dell'opposizione e la maggioranza rassicura sulla forza del governo Ilterremoto che ha scosso ieri ilministero della Culturaha messo il capo del dicastero,Alessandro Giuli,al centro delle attenzioni mediatiche. Si apprende infatti che, attorno alle 15:15 il ministro è arrivato a Palazzo Chigi pochi minuti prima della presidente del ConsiglioGiorgia Melonie vi è rimasto circa un’ora. Fonti interne riferiscono che l’obiettivo dell’incontro, richiesto da Giuli, eraconfermare e ribadire la piena sintonia all’interno dell’azione di Governo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giuli e Meloni a Palazzo Chigi dopo il cambio dei vertici: ‘Rapporto cordiale e proficuo’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Giuli un'ora a Palazzo Chigi. "Con Meloni rapporto cordiale e proficuo"Dopo la decisione di cambiare i vertici del suo staff licenziando Emanuele Merlino e Elena Proietti, il ministro della Cultura Alessandro Giuli è...

Giuli un'ora a Palazzo Chigi dopo il licenziamento dei vertici del Mic: Meloni gli ribadisce il suo sostegnoIl ministro della Cultura, Alessandro Giuli, «ha chiesto e ottenuto» di incontrare oggi a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni,...

Argomenti più discussi: Meloni incontra Marco Rubio; Il ministro della Cultura Giuli un'ora a palazzo Chigi; Staff licenziato, Giuli su Merlino: O resta lui o io. L’ira di Meloni e Fazzolari; Terremoto nel governo Meloni: Giuli silura uomini vicini a Fazzolari e apre uno scontro interno in Fratelli d’Italia.

Biennale. In una lettera inviata a Giorgia Meloni e al Ministro @AlessGiuli, Buttafuoco sostiene che la partecipazione della Russia ha contorni politici in merito ai quali la Biennale attende determinazioni. Tradotto: è il Governo che decide. Giuli non ha scus x.com

Il ministro Giuli ha dato dell'assenteista al ministro Salvini reddit

Il ministro della Cultura Giuli un'ora a palazzo Chigi, Meloni ribadisce sostegnoIl ministro della Cultura Alessandro Giuli, a quanto si apprende, è stato circa un'ora a Palazzo Chigi. ansa.it