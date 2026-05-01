Monza chiude un altro locale in centro | dopo 10 anni il saluto ai clienti con una festa

Un locale del centro di Monza ha annunciato sui social la chiusura definitiva dopo dieci anni di attività. La comunicazione è arrivata in occasione del decimo anniversario, con un messaggio che ha sia celebrato il traguardo sia informato della decisione di chiudere. La festa di addio, organizzata per salutare i clienti, ha segnato la fine di un periodo di attività durata un decennio.

Un post sui social per annunciare il decimo compleanno ma, al tempo stesso, per comunicare ai clienti la decisione di abbassare definitivamente la saracinesca. Un altro locale chiude definitivamente nel centro storico del capoluogo. Si tratta di MisterTea, il delizioso bar accanto al Ponte dei.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Un altro storico locale chiude per sempre dopo 52 anni di attivitàUn altro pezzo da novanta che saluta e se ne va: sul lago di Garda (e non solo: vedi Lio Bar in città) è un piccolo stillicidio, e la notizia della... Sparatorie, risse, aggressioni continue ai clienti in un bar di via Emilio Lepido: la polizia chiude il localeLa Polizia il 6 marzo scorso ha notificato il provvedimento di sospensione disposto dal Questore di Parma nei confronti di un bar in via Emilio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Monza, negozi che chiudono: anche il regno della bellezza abbassa le serrande; Vero Volley Monza, cala il sipario sulla stagione: all’Opiquad Arena Trento vince in tre set; Calo demografico e plessi sovradimensionati, ma per ora nessuno chiude; Serie B - La Rari Nantes Bologna chiude a Monza. Il Mantova vince al 95’ ed è salvo, il Monza vede allontanarsi la promozione diretta in AAl termine di una sfida dalle mille emozioni, la squadra di Modesto si assicura la salvezza matematica (e si affianca all'ultimo posto utile per i playoff), mentre i brianzoli scivolano a -3 dal Frosi ... ilgiorno.it Monza perde ancora con Trento ed è fuori. Rohrs e Scanferla all’ultima con la Vero VolleySi chiude con una netta sconfitta casalinga la stagione della Vero Volley Monza, fuori dai playoff per il quinto ... ilgiorno.it Festa Venezia, è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride: promozione a un passo - facebook.com facebook Festa #Venezia, è #SerieA! Tonfo #Monza e il #Frosinone sorride: promozione a un passo x.com