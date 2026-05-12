Donne e prevenzione | un incontro per accedere direttamente agli screening gratuiti

Sabato 16 maggio, dalle 10 alle 12, nella Sala Galeffi del palazzo comunale di Savignano sul Rubicone, si terrà un evento dedicato alla prevenzione femminile. L’iniziativa offre alle donne l’opportunità di accedere direttamente a screening gratuiti e di ricevere informazioni su controlli di salute. L’appuntamento è promosso per sensibilizzare e facilitare l’accesso ai servizi preventivi nella comunità locale.

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A Savignano sul Rubicone arriva l’iniziativa ‘Donne protagoniste della prevenzione’. L’appuntamento è per sabato 16 maggio, dalle 10 alle 12, nella Sala Galeffi del palazzo comunale, in piazza Borghesi 9. L’incontro, promosso dall'associazione Arrt in co-progettazione con Ausl e Amministrazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prevenzione ictus a Muzzana: incontro e screening con esami gratuiti? Cosa scoprirai Quali sono i segnali premonitori per riconoscere un imminente ictus? Come si accede agli esami ecodoppler gratuiti a Villa Muciana?... Prevenzione sanitaria ai Tamburi, 150 screening gratuiti in un giornoTarantini Time Quotidiano Una risposta ampia e partecipata da parte dei cittadini nel quartiere Tamburi di Taranto per la campagna di prevenzione... Argomenti più discussi: Il 28 e il 29 maggio due giornate dedicate alla prevenzione oncologica femminile; Prevenzione ginecologica, al via il nuovo tour Dalla parte di noi donne; Festa della mamma, Open Week Farmacia al femminile: una settimana di prevenzione gratuita per la salute delle donne; Torna Care for Caring: prevenzione oncologica e cultura della salute per il personale della Polizia di Stato. Oggi un piccolo gesto può diventare un messaggio di speranza Con l’Azalea della Ricerca di AIRC sosteniamo il lavoro di chi si impegna per costruire nuove possibilità di cura, prevenzione e futuro per tante donne colpite dal cancro. Un simbolo che può far x.com Prevenzione degli infortuni tramite esercizi di forza reddit L'iniziativa «Dalla parte di noi donne» per incoraggiare la prevenzioneUn tour con un camper medico attrezzato partirà da Milano l’8 maggio e toccherà 10 città: Abano Terme, Firenze, Roma, Napoli, Matera, Bari, Foggia, Palermo e terminerà a Torino il prossimo10 luglio ... corriere.it