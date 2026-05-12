Donne e conflitti tra violenze e diritti negati | grande partecipazione all' incontro L’altra faccia della luna

A Pescara si è tenuto l’incontro “L’altra faccia della luna”, organizzato dai Giovani Democratici Abruzzo nella sala Berlinguer della Fondazione Abruzzo Riforme. L’evento ha attirato un pubblico numeroso per affrontare il tema delle donne nei territori di conflitto, focalizzandosi sulle violenze e sui diritti negati che spesso le riguardano. Durante la discussione sono stati analizzati i rischi e le difficoltà che le donne affrontano in queste aree.

Sono le donne a pagare uno dei prezzi più alti quando si vive in terre di conflitto e di questi si è parlato nell’incontro “L’altra faccia della luna”, organizzato dai Giovani Democratici Abruzzo nella sala Berlinguer della Fondazione Abruzzo Riforme a Pescara che ha visto una grande.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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