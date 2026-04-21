Per la prima volta nella storia, sono state inviate immagini dettagliate della faccia nascosta della Luna, consentendo di studiare aree finora sconosciute. Le sonde spaziali hanno catturato fotografie di superfici sconnesse e crateri, offrendo nuove informazioni sulla composizione e sulla morfologia del satellite. Questa scoperta rappresenta un passo importante nelle esplorazioni spaziali e apre nuove possibilità di studio per scienziati e ricercatori.

Ora che abbiamo scoperto, per la prima volta nella storia dell’umanità, l’altra faccia della luna, siamo contenti, abbiamo accresciuto le nostre conoscenze o addirittura scoperto la verità nascosta delle cose? L’impresa spaziale Artemis II è stata una boccata d’ossigeno nei giorni dell’odio, della guerra e di folli annunci di annientare civiltà millenarie come quella persiana. Guardare altrove, vedere altri mondi e altri modi di conquistare e riprendere un discorso interrotto più di mezzo secolo fa, quando eravamo convinti che a fine millennio o nei nostri giorni avremmo abitato la Luna e Marte e trasferito colonie di terrestri nello spazio. Il futuro, invece, restò solo un desiderio del passato, tornammo coi piedi per terra.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cosa ci dice l’altra faccia della Luna

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