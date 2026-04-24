Durante un incontro pubblico sono state raccontate le esperienze di donne migranti che hanno subito violenze. Le testimonianze raccolte indicano presunte violazioni dei diritti umani e reati di grave entità. Cecilia Strada ha commentato come queste vicende rappresentino una delle conseguenze delle politiche europee in materia di immigrazione, sottolineando l'importanza di non ignorare quanto accade.

“Abbiamo ascoltato le testimonianze, ci sono violazioni dei diritti umani e reati molto gravi”. A Bruxelles per la presentazione del rapporto Women State Trafficking, Siobhán Mullally, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, conferma e contestualizza le denunce raccolte dai ricercatori tra Tunisia e Libia: “Non si tratta di singoli abusi, ma un sistema documentato molto bene e noto da anni”. Mullally richiama la missione in Libia del Consiglio per i diritti umani e la conclusione a cui è arrivata: “Il crimine principale è quello della schiavitù ”, dice. Attorno a questo, aggiunge, ci sono accuse di traffico finalizzato al lavoro forzato, detenzioni arbitrarie, sfruttamento sessuale, tortura e violenze sessuali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Violenze sulle donne migranti, Cecilia Strada: “È l’altra faccia delle politiche europee, non possiamo fare finta di niente”

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