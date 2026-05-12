Donne che cambiano il mondo | a Cava de' Tirreni il Premio Com&Te

Da salernotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio alle 18 si svolge il quarto incontro della XVII edizione del Premio Com&Te, presso la Sala Maestrale dell'Holiday Inn di Cava de' Tirreni. L'evento celebra le donne che hanno contribuito a cambiare il mondo attraverso iniziative e progetti. La rassegna letteraria si tiene con regolarità nella stessa località, coinvolgendo vari ospiti e autori.

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Venerdì 15 maggio alle ore 18.00, la Sala Maestrale dell'Holiday Inn di Cava de' Tirreni ospita il quarto appuntamento della XVII edizione della rassegna letteraria Premio Com&Te. Ospite del salotto letterario è la giornalista Antonella Mariani, redattrice di Avvenire, con il volume Protagoniste.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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