Donne arte e resistenza | il potente messaggio del Padiglione Turchia alla Biennale

V enezia, 11 mag. (askanews) – Un Bacio sugli Occhi di Nilbar Gures abita il Padiglione della Turchia alla Biennale Arte 2026. Curata da Basak Doga Temur, l’esposizione riunisce opere esistenti e nuove produzioni che spaziano tra scultura, installazione, pittura e opere a tecnica mista su carta e tessuto. Realizzate attraverso un intenso processo collaborativo a Istanbul, queste opere sono state prodotte tra dicembre 2025 e marzo 2026 insieme a scultori, lavoratori del metallo, sarti e artigiani. Considerando il materiale non solo come elemento formale ma anche come portatore di memoria e mestiere, queste nuove opere sono presentate accanto a una selezione di lavori provenienti da periodi precedenti della pratica dell’artista.🔗 Leggi su Iodonna.it

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