Biennale Arte ispettori del MiC alla Fondazione per accertamenti su padiglione russo
Gli ispettori del Ministero della Cultura si recheranno presso la sede della Biennale di Venezia per verificare l’allestimento del padiglione russo in vista della prossima edizione della Biennale Arte, programmata dal 5 all’8 maggio 2026. L’ispezione riguarda specificamente la disposizione e lo stato del padiglione, situato a Ca’ Giustinian, sede storica dell’evento. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata riguardo ai motivi dell’intervento.
(Adnkronos) – In arrivo un'ispezione a Ca' Giustinian, sede della Biennale di Venezia, in relazione all'allestimento del padiglione russo alla imminente Biennale Arte 2026, la cui vernice si terrà dal 5 all'8 maggio. Il Ministero della Cultura, secondo quanto risulta all'Adnkronos, avrebbe disposto l’invio di ispettori nella sede della Fondazione presieduta da Pietrangelo Buttafuoco per.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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