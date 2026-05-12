Donna aggredita a martellate sul bus arrestato il marito Si nascondeva in un bosco

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie con un martello su un autobus, provocandole ferite gravi. La polizia ha rintracciato e catturato Mohamed El Messaoudi, che si era nascosto in un bosco poco distante. L’episodio è avvenuto il 12 maggio e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per fermare l’uomo e soccorrere la vittima.

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Terni, 12 maggio 2026 – E’ stato catturato Mohamed El Messaoudi, l’uomo accusato di aver colpito a martellate la moglie sull’autobus fino a ridurla in condizioni gravissime. L’uomo, in base a quanto appreso, si rifugiava nei boschi non lontano dal luogo dell’aggressione. Era in fuga da due giorni. Il fatto avvenuto sul bus L’aggressione si è verificata nel pomeriggio di sabato 9 maggio. L’uomo si è tolto il braccialetto elettronico di cui era in possesso ed è salito sul bus dove sapeva che si sarebbe trovata la moglie. La donna, che lavora come badante ed ha 44 anni, è stata aggredita a martellate. La conducente, una volta capito ciò che stava accadendo, ha immediatamente arrestato la corsa del mezzo e allertato le forze dell’ordine, ma nel frattempo El Messaoudi si era già dato alla fuga.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna aggredita a martellate sul bus, arrestato il marito. Si nascondeva in un bosco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Terni, aggredita a martellate sul bus: il marito non si trovaProseguono le ricerche del marito della donna gravemente ferita alla testa dopo essere stata aggredita ieri a martellate su un autobus di linea in... Terni, aggredita a martellate dal marito su un bus: la donna è in gravi condizioniUna donna è stata aggredita a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. Argomenti più discussi: Donna aggredita a martellate sul bus a Terni, si cerca il marito; Umbria, aggredita a martellate sul bus dall'ex marito; Terni, colpisce la moglie a martellate sul bus di linea: aveva il braccialetto elettronico; Aggredita a martellate sul bus dal marito, lui aveva il braccialetto elettronico. 11 maggio 2026, Italia TERNI: DONNA PRESA A MARTELLATE SUL BUS DALL’EX MARITO MAROCCHINO Sabato 9 maggio, a Santa Lucia di Stroncone ( #Terni), una donna di 44 anni di origine marocchina è stata brutalmente aggredita a bordo di un auto x.com Donna aggredita a martellate su un bus, proseguono le ricerche del marito reddit Donna aggredita a martellate sul bus, Stefania Proietti: È inaccettabile. Non la lasceremo solaSgomento e indignazione per Fatiha El Afghani, la 43enne di origini marocchine che lo scorso sabato è stata aggredita a martellate dal marito su un autobus a Santa Lucia di Stroncone. Mentre proseguon ... corrieredellumbria.it