Terni aggredita a martellate sul bus | il marito non si trova

Da tgcom24.mediaset.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Proseguono le ricerche del marito della donna gravemente ferita alla testa dopo essere stata aggredita ieri a martellate su un autobus di linea in una frazione di Stroncone, piccolo comune a pochi chilometri da Terni. La vittima dell'aggressione è ancora ricoverata in rianimazione e in pericolo di vita all'ospedale di Terni. Il marito, identificato come il responsabile dell'accaduto, è infatti riuscito a fuggire a piedi facendo al momento perdere le proprie tracce.,, La coppia è originaria del nord Africa dove si era sposata. Poi il trasferimento in Italia. La donna, 44 anni da compiere nei prossimi mesi, lavora come badante nella zona.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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