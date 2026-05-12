Donna aggredita a martellate dal marito a Narni per motivi ancora da chiarire l' epilogo della vicenda

Una donna di 44 anni è stata colpita con un martello dal marito durante un episodio avvenuto a Narni. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini. Dopo la vicenda, i militari hanno arrestato l’uomo coinvolto, che ora si trova a disposizione delle autorità. Le motivazioni dell’aggressione restano ancora da chiarire.

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Un arresto e una donna gravemente ferita, questo il bilancio di una violenta aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio 2024 a Narni, in provincia di Terni. Una cittadina straniera di 44 anni è stata colpita ripetutamente con un martello mentre rientrava a casa dal lavoro. Il presunto responsabile, identificato come il marito della vittima, è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri dopo una vasta operazione di ricerca. Donna ferita a Narni Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle ore 14 di sabato 9 maggio 2024. La vittima, E.A.F., cittadina straniera residente nel ternano, stava facendo ritorno a casa dopo il turno di lavoro come badante, viaggiando su un autobus di linea.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna aggredita a martellate dal marito a Narni per motivi ancora da chiarire, l'epilogo della vicenda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Donna aggredita a martellate dal marito, Proietti: "Non la lasceremo sola""È inaccettabile che, ancora una volta, nella nostra terra un uomo tenti di togliere la vita a una donna, colpendo al cuore la nostra comunità con... Terni, aggredita a martellate dal marito su un bus: la donna è in gravi condizioniUna donna è stata aggredita a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. Argomenti più discussi: Donna aggredita a martellate sul bus a Terni, si cerca il marito; Terni, colpisce la moglie a martellate sul bus di linea: aveva il braccialetto elettronico; Umbria, aggredita a martellate sul bus dall'ex marito; Aggredita a martellate sul bus dal marito, lui aveva il braccialetto elettronico. 11 maggio 2026, Italia TERNI: DONNA PRESA A MARTELLATE SUL BUS DALL’EX MARITO MAROCCHINO Sabato 9 maggio, a Santa Lucia di Stroncone ( #Terni), una donna di 44 anni di origine marocchina è stata brutalmente aggredita a bordo di un auto x.com Donna aggredita a martellate su un bus, proseguono le ricerche del marito - reddit.com reddit Donna aggredita a martellate dal marito a Narni per motivi ancora da chiarire, l'epilogo della vicendaUn arresto e una donna gravemente ferita, questo il bilancio di una violenta aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio 2024 a Narni, in provincia di Terni. Una cittadina straniera d ... virgilio.it