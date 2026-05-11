Donna aggredita a martellate dal marito Proietti | Non la lasceremo sola

Da perugiatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata aggredita con un martello dal marito, un episodio che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità. Le autorità hanno dichiarato che non lasceranno sola la vittima e condannato fermamente la violenza. La notizia ha fatto il giro dei media e ha acceso un dibattito sulla diffusione di episodi di aggressione domestica nella regione. La vicenda è al momento al centro di un’indagine da parte delle forze dell’ordine.

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"È inaccettabile che, ancora una volta, nella nostra terra un uomo tenti di togliere la vita a una donna, colpendo al cuore la nostra comunità con una violenza che non può essere tollerata". Queste le parole della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti a seguito del grave fatto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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