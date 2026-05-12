Un giocatore di pallacanestro ha dichiarato di aver incontrato ostacoli nel vedere le proprie figlie, affermando di aver rinunciato alla nazionale per questa ragione. La sua assenza dai playoff, a causa di un infortunio, ha portato a ulteriori discussioni sulla sua situazione familiare. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, che hanno riportato le sue parole e il contesto in cui si trova.

Per rivedere in campo Luka Doncic si dovrà aspettare la prossima stagione Nba. Il giocatore dei Lakers, poco dopo la sconfitta e l'eliminazione dai playoff contro Okc, ha annunciato attraverso i social che quest'estate non giocherà con la nazionale slovena, impegnata nelle qualificazioni al Mondiale 2027. "Amo le mie figlie più di ogni altra cosa, e avranno sempre la priorità nella mia vita. Mentre continuo a lavorare per ottenere l’affidamento congiunto delle mie figlie, sono stato costretto a prendere una decisione difficile tra viaggiare e giocare per la nazionale slovena o stare con loro quest’estate. Purtroppo, negli ultimi otto mesi mi è stato reso estremamente difficile vederle.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doncic e la battaglia per le figlie: "Mi è stato reso difficile vederle, per loro rinuncio alla nazionale"

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Luka Doncic è INGIOCABILE

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