Doncic e la battaglia per le figlie | Mi è stato reso difficile vederle per loro rinuncio alla nazionale
Un giocatore di pallacanestro ha dichiarato di aver incontrato ostacoli nel vedere le proprie figlie, affermando di aver rinunciato alla nazionale per questa ragione. La sua assenza dai playoff, a causa di un infortunio, ha portato a ulteriori discussioni sulla sua situazione familiare. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, che hanno riportato le sue parole e il contesto in cui si trova.
Per rivedere in campo Luka Doncic si dovrà aspettare la prossima stagione Nba. Il giocatore dei Lakers, poco dopo la sconfitta e l'eliminazione dai playoff contro Okc, ha annunciato attraverso i social che quest'estate non giocherà con la nazionale slovena, impegnata nelle qualificazioni al Mondiale 2027. "Amo le mie figlie più di ogni altra cosa, e avranno sempre la priorità nella mia vita. Mentre continuo a lavorare per ottenere l’affidamento congiunto delle mie figlie, sono stato costretto a prendere una decisione difficile tra viaggiare e giocare per la nazionale slovena o stare con loro quest’estate. Purtroppo, negli ultimi otto mesi mi è stato reso estremamente difficile vederle.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Luka Doncic è INGIOCABILE
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