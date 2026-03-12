Uno dei giocatori di basket più noti sta affrontando una separazione dalla fidanzata e si trova coinvolto in una disputa legale per la custodia delle due figlie. Secondo fonti statunitensi, l'atleta sta cercando di portare le bambine a Los Angeles, mentre la madre delle ragazze ha già presentato un'istanza per il mantenimento. La situazione è al centro dell'attenzione dei media.

Luka Doncic si è separato dalla sua fidanzata Anamaria Goltes e secondo i media statunitensi sta cercando di portare le due figlie a Los Angeles con lui. "Amo le mie figlie più di qualsiasi cosa, e ho fatto di tutto per averle con me negli Stati Uniti durante la stagione, ma non è stato possibile, quindi di recente ho preso la difficile decisione di mettere fine al mio fidanzamento. Tutto quello che faccio è per la felicità delle mie figlie, e lotterò sempre per stare con loro e dare loro la vita migliore che posso", ha detto lo sloveno in una dichiarazione a Espn e The Athletic. Una relazione iniziata nel 2016, poi la proposta di matrimonio a luglio 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doncic si separa dalla fidanzata e lotta per portare le figlie a Los Angeles

