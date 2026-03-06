An Kei Karate | 62 medaglie in due mesi dominio assoluto

L’An Kei Karate ha ottenuto 62 medaglie nei primi due mesi della stagione 2026, confermando il suo dominio nel circuito. La squadra ha partecipato a numerose competizioni, portando a casa premi in diverse categorie. I risultati evidenziano un’attività intensa e una presenza costante nelle gare fino ad ora disputate. La stagione prosegue con l’obiettivo di mantenere questa performance.

La stagione 2026 si presenta come un vero e proprio trionfo per l'An Kei Karate, che nei primi due mesi di attività ha raccolto un bottino impressionante: ben 62 medaglie. Sotto la guida del maestro Andrea Di Gesù, la società pisana ha dominato tre competizioni chiave, tra cui il Grand Prix del Lazio a Genzano e la Coppa Toscana. Con 15 ori, 17 argenti e 30 bronzi al passivo, gli atleti della squadra hanno dimostrato una preparazione tecnica di livello internazionale. L'atmosfera nelle palestre di Pisa è elettrica mentre si guarda verso i prossimi appuntamenti, tra cui i Campionati Italiani FIK a Cervia e la competizione internazionale ETKF a Cracovia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

