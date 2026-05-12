An Kei Karate stratosferico | 5 medaglie d' oro al Campionato italiano
La stagione agonistica si chiude con un risultato eccezionale per la An Kei Karate, che torna a casa con cinque medaglie d’oro conquistate al Campionato italiano. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo numerosi atleti provenienti da tutta Italia. La squadra si è distinta in più discipline, dimostrando preparazione e determinazione. La vittoria rappresenta un momento di grande soddisfazione per la società e i suoi praticanti.
Il sipario cala sulla stagione agonistica e, per la An Kei Karate, non poteva esserci conclusione più esaltante. Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, la cornice del Palazzetto dello sport di Pisa ha ospitato il Campionato Italiano di Karate FEDIKA, un evento che ha visto la compagine pisana.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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