Valmadrera | accordo rinnovato con la Croce Rossa Assistenza e trasporti fino al 2029

Il Comune di Valmadrera ha deciso di prorogare la collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Valmadrera, stipulando un nuovo accordo che copre il periodo dal 2026 al 2029. La convenzione riguarda servizi di assistenza e trasporti, che continueranno a essere forniti durante i prossimi anni. La firma dell’accordo è stata ufficializzata di recente, garantendo così la continuità di questi servizi nel territorio comunale.

Il Comune di Valmadrera ha rinnovato la convenzione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Valmadrera per il quadriennio 2026-2029. La Giunta comunale ha approvato lo schema di accordo il 20 marzo scorso con un'apposita delibera del 30 marzo, mentre il Responsabile dell'Area Servizi Sociali.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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