Il regolamento 2026 della Formula 1 è al centro di discussioni tra piloti e team, che criticano alcune novità introdotte. La nuova era della categoria ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni piloti che affermano di non poter esprimersi al massimo delle proprie capacità a causa delle nuove regole. Stefano Domenicali ha dichiarato di non preoccuparsi delle critiche e di voler concentrare gli sforzi sul futuro della Formula 1.

Il regolamento 2026 di F1 è tema di costante dibattito nel Circus. La nuova era della massima categoria dell’automobilismo non sta avendo dei back positivi soprattutto da parte dei piloti, impossibilitati secondo alcuni a esprimersi al meglio e più attenti a seguire determinante procedure. Aspetti legati alle nuove norme e ci si chiede se questo sia il cammino giusto da seguire. A detta del CEO di F1, Stefano Domenicali, l’analisi della situazione va fatta in modo diverso. “ Non prestate attenzione a quel che crea così tanta frustrazione “, ha affermato parlando ai colleghi di The Race delle critiche. “ La stragrande maggioranza delle persone che ci seguono in tutto il mondo non si cura di joule, megajoule, clipping o super clipping.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stefano Domenicali non si cura delle critiche: “Il nostro principale obiettivo è il seguito della F1”

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