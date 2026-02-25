Palazzo Marino apre ogni prima domenica del mese | la casa dei milanesi entra nel circuito Domenica al museo

Palazzo Marino apre ogni prima domenica del mese per permettere ai visitatori di scoprire le sue sale storiche. La decisione nasce dalla volontà di rendere più accessibile il patrimonio culturale cittadino, coinvolgendo un pubblico più ampio. Ogni volta, migliaia di persone si immergono nelle testimonianze di un passato ricco di eventi e personaggi. L’iniziativa ha già attirato molte famiglie e appassionati di storia. La prossima apertura è prevista tra pochi giorni.

C’è un palazzo nel cuore di Milano che custodisce, tra le sue pietre cinquecentesche, storie d’amore e di potere, leggende di monache e di banchieri, cicatrici di guerra e rinascite. Si affaccia su Piazza della Scala, guarda il teatro come un antico vicino di casa illustre, e per secoli ha tenuto le sue sale più preziose lontane dagli occhi della città. Da domenica 1° marzo, Palazzo Marino apre le sue porte ogni prima domenica del mese, entrando ufficialmente nel circuito della “Domenica al museo” grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco. L’ingresso è libero e gratuito, su prenotazione, per tutti i milanesi e i turisti che vogliano finalmente varcare quella soglia istituzionale e scoprire cosa si nasconde oltre il portone del Comune. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

