Brescia | il 25 marzo si apre il Palazzo Vescovile

Una porta si aprirà il 25 marzo 2026 a Brescia, offrendo accesso esclusivo al Palazzo Vescovile. L'evento, fissato per le ore 15:00 in Via Trieste 13, costerà 16 euro e richiederà una prenotazione obbligatoria sul sito lombardiasegreta.com. L'occasione permette di entrare in spazi solitamente chiusi al pubblico, trasformando un monumento storico in un laboratorio vivente di cultura locale. Non si tratta solo di vedere muri antichi, ma di comprendere come il patrimonio architettonico bresciano rimanga un asset fondamentale per la vita sociale della città. Oltre i muri: il valore del patrimonio accessibile. Il percorso guidato coprirà aree specifiche come il Cortile Interno della Curia Diocesana e lo Scalone Principale, spazi che raccontano secoli di storia religiosa.