Cava Music Fest il 1° maggio debutta il festival dedicato a Franco Troiano

Da zon.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1° maggio 2026 prende il via a Cava de’ Tirreni il Cava Music Fest, un nuovo festival musicale che si svolgerà nel centro della città. L’evento è dedicato a Franco Troiano e si propone di coinvolgere il pubblico in una giornata di musica all’aperto. La manifestazione si svolgerà in varie piazze e strade del centro cittadino, trasformando gli spazi urbani in un grande palco a cielo aperto.

Nasce a Cava de’ Tirreni il Cava Music Fest, il nuovo appuntamento musicale in programma il 1° maggio 2026, pensato per trasformare il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Sarà una lunga maratona sonora con oltre 12 ore di live, due stage e numerosi artisti coinvolti in una giornata che intreccia spettacolo, identità culturale e omaggio alla storia musicale del territorio. La manifestazione è promossa dall’associazione Morini 50 Film APS con la direzione artistica di Vincenzo Falcone e Pierluigi Di Florio, in co-organizzazione con il Comune di Cava de’ Tirreni. Un festival nel nome di Franco Troiano. Il Cava Music Fest...🔗 Leggi su Zon.it

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