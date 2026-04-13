Dodici classi dell' Ipsia Corni volano in Spagna con il progetto finanziato dal Pnrr
Dodici classi dell'Ipsia “Corni” di Modena hanno partecipato a un progetto in Spagna finanziato dal Pnrr, coinvolgendo sessanta studenti. Tra fine febbraio e metà marzo, gli studenti sono partiti per un viaggio di studio, durante il quale hanno approfondito l'apprendimento della lingua e hanno vissuto un'esperienza culturale nel paese straniero. L'iniziativa ha visto coinvolte le classi dell'Istituto di viale Tassoni, con l'obiettivo di favorire l'integrazione e le competenze linguistiche.
Un "Futuro senza confini" per sessanta studenti dell’Ipsia "F. Corni" di Modena. Tra fine febbraio e metà marzo, i ragazzi selezionati da dodici classi dell'Istituto di viale Tassoni sono volati in Spagna per un'esperienza immersiva dedicata all'apprendimento della lingua e allo sviluppo delle.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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