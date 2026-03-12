Sorpresa all' Arena della Regina il tour del vincitore del Festival parte da qui | arriva Sal Da Vinci

All'Arena della Regina di Cattolica si tiene la prima tappa del tour estivo 2026 di Sal Da Vinci, il vincitore del Festival. L'evento segna l'inizio delle esibizioni programmate per questa stagione e attira l'attenzione di pubblico e media. La data rappresenta un momento importante per l'artista, che si prepara a esibirsi davanti ai propri fan in una location simbolica.

Il cantante vincitore di Sanremo 2026 inaugurerà all'Arena della Regina la nuova tournée. Tutte le info per i biglietti Sarà l'Arena della Regina di Cattolica a ospitare la prima tappa del tour estivo 2026 di Sal Da Vinci. L'artista, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, inaugurerà proprio dalla Riviera romagnola la nuova tournée che lo porterà nei principali festival e arene italiane. L'appuntamento è fissato per il 18 luglio, quando il cantante salirà sul palco dell'arena cattolichina per dare il via a un'estate di concerti in tutta Italia.

Chi è Sal Da Vinci, il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026È Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì il cantante vincitore della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28...

