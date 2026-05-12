Da Shallow di Lady Gaga nell’interpretazione di una dodicenne passando per un brano inedito in spagnolo e dall’esibizione di una band di giovanissimi di Como: la serata finale dello Young Talent Music Competition 2026, manifestazione organizzata dalla scuola di musica Paganini, ha regalato al pubblico una variegata carrellata di talenti capace di impressionare anche una giuria di professionisti di primo piano e confermando un livello artistico decisamente sopra la media, con esibizioni al Teatro Tirinnanzi che hanno lasciato il segno. A presiedere la giuria Mimmo Paganelli, storico dirigente della Emi, affiancato dal produttore Silvano Guariso, dal direttore dei Civici Corsi di Jazz dedicati a Claudio Abbado di Milano, il maestro Luca Missiti, e dalla docente di canto Simona Severini, artista di caratura internazionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dodicenne emula la “sua“ Lady Gaga. Baby solista sommerso di applausi

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