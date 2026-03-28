Lady Gaga ha vissuto numerosi momenti memorabili nel corso della sua carriera. Tra questi, il suo spettacolo al halftime show del Super Bowl LI, il premio Oscar ricevuto per la canzone “Shallow” e il concerto tenuto a Rio de Janeiro, che ha attirato un vasto pubblico. Questi eventi sono stati protagonisti di tappe significative nella sua attività artistica e pubblica.

La pop star da 124 milioni di dischi polverizzati si è cimentata con successo anche nella recitazione, riscuotendo il plauso della critica per i ruoli nella miniserie American Horror Story (2015-2016), dove interpreta la Contessa in un’orgia di sesso e sangue, e nei film A Star Is Born (2018), come l'astro nascente Ally, e House of Gucci (2021) nei panni di Patrizia Reggiani. Dallo spettacolare Halftime Show al Superbowl LI alla statuetta vinta sulle note di Shallow nel melodramma di e con Bradley Cooper fino al concerto record a Rio de Janeiro. Festeggiamo Mother Monster con i 10 momenti più iconici della sua sfolgorante carriera. Il bagno di sangue ai MTV Video Music Awards 2009 Lady Gaga ha portato sul palco del Radio City Music Hall, qualcosa di mai visto prima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lady Gaga, 10 momenti iconici della sua carriera

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