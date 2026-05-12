Documento del 15 maggio modello pronto all’uso e 12 documenti collegati | dalla checlist privacy alle relazioni

Il 15 maggio è stato pubblicato un nuovo documento disponibile per gli abbonati, accompagnato da dodici materiali collegati tra cui una checklist sulla privacy e vari modelli di relazioni. Questi documenti, pronti all’uso, possono essere scaricati attraverso la rivista sfogliabile seguendo le istruzioni indicate all’interno. La pubblicazione si rivolge a chi desidera accedere facilmente a strumenti pratici e già pronti per l’uso.

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