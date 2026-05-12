Documento del 15 maggio modello pronto all’uso e 12 documenti collegati | dalla checlist privacy alle relazioni

Da orizzontescuola.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio è stato pubblicato un nuovo documento disponibile per gli abbonati, accompagnato da dodici materiali collegati tra cui una checklist sulla privacy e vari modelli di relazioni. Questi documenti, pronti all’uso, possono essere scaricati attraverso la rivista sfogliabile seguendo le istruzioni indicate all’interno. La pubblicazione si rivolge a chi desidera accedere facilmente a strumenti pratici e già pronti per l’uso.

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Documenti pronti all’uso per il documento del 15 maggio. Scaricabili per gli abbonati attraverso la rivista sfogliabile, vedi istruzioni all’interno della rivista. Riservato agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola”. Non sei abbonato? Ecco tutti i vantaggi Scarica: DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO Circolare indicazioni compilazione Documento del 15 maggio Circolare Documento del 15 maggio ESEMPIO PER FASI. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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