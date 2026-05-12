Docufilm sulla Resurrezione Piero raccontato nel mondo

È stato presentato un docufilm dedicato alla Resurrezione, che racconta la figura di Piero e il suo impatto nel mondo. L’evento si è svolto in contemporanea con un’altra iniziativa, coinvolgendo un pubblico internazionale. Il film si propone di offrire una narrazione visiva e documentaristica di questo tema, attirando l’attenzione di appassionati e studiosi. La proiezione ha visto la partecipazione di diversi esperti e appassionati provenienti da vari paesi.

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di Claudio Roselli Due eventi in contemporanea, una sola grande protagonista. Non solo innovazione tecnologica e conservazione artistica: i giorni della scansione ad altissima risoluzione della "Resurrezione" di Piero della Francesca hanno visto nascere anche un importante progetto cinematografico dedicato all’opera simbolo del museo civico e alla città. Per tutta la durata delle attività, infatti, una troupe internazionale ha lavorato all’interno del museo e nei luoghi più rappresentativi della città per la realizzazione di un docufilm che racconterà il legame tra Piero della Francesca e le nuove frontiere della tutela del patrimonio culturale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Docufilm sulla Resurrezione. Piero raccontato nel mondo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alessandro DEL PIERO: Il mito della normalità inattesa Notizie correlate Sansepolcro e “La Resurrezione” protagoniste di un docufilm internazionaleArezzo, 11 maggio 2026 – Non solo innovazione tecnologica e conservazione artistica: i giorni della scansione ad altissima risoluzione della... "Resurrezione" di Piero della Francesca, concluse le giornate di scansione del capolavoroSi sono concluse, al Museo Civico di Sansepolcro, le intense giornate di lavoro dedicate alla scansione ad altissima risoluzione della “Resurrezione”... Argomenti più discussi: Docufilm sulla Resurrezione. Piero raccontato nel mondo; Per la Resurrezione di Piero della Francesca scansione a 3D e docufilm. Ecco cosa succede; Resurrezione di Piero della Francesca, concluse le giornate di scansione del capolavoro; Scanner 3 D sull’opera simbolo. La Resurrezione e i dettagli invisibili: così si conserva il capolavoro di Piero. Per la Resurrezione di Piero della Francesca scansione a 3D e docufilm. Ecco cosa succedeUn mese di maggio iniziato a Sansepolcro ( Arezzo) con tutti i riflettori puntati sulla Resurrezione di Piero della Francesca: opera custodita nelle sale del Museo Civico. In questi giorni, infatti, è ... corrierediarezzo.it