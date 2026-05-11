Sansepolcro e La Resurrezione protagoniste di un docufilm internazionale

Sansepolcro e l’opera “La Resurrezione” sono al centro di un nuovo documentario internazionale. La produzione, partita questa settimana, coinvolge diverse sedi e include riprese nei luoghi storici della città. La lavorazione si concentra sulla storia e l’arte legate al capolavoro, con interviste e immagini che saranno parte del film. Il progetto mira a valorizzare il patrimonio culturale locale a livello globale.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – Non solo innovazione tecnologica e conservazione artistica: i giorni della scansione ad altissima risoluzione della “Resurrezione” di Piero della Francesca hanno visto nascere anche un importante progetto cinematografico dedicato all’opera simbolo del Museo Civico e alla città di Sansepolcro. Per tutta la durata delle attività, infatti, una troupe internazionale ha lavorato all’interno del Museo Civico e nei luoghi più rappresentativi della città per la realizzazione di un docufilm che racconterà il legame tra Piero della Francesca, Sansepolcro e le nuove frontiere della tutela del patrimonio culturale. Il progetto,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sansepolcro e “La Resurrezione” protagoniste di un docufilm internazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: PIRLS 2026: nel vivo la raccolta dati dello studio internazionale sulla lettura. Scuole protagoniste di una rilevazione chiave per il sistema educativo Accadde oggi: 9 aprile, la Resurrezione di Gesù CristoSecondo quanto riportato dai Vangeli, il terzo giorno dopo la crocifissione di Gesù e la deposizione nel Santo sepolcro, Cristo risorse. Argomenti più discussi: Sansepolcro, la Resurrezione di Piero digitalizzata dal vivo al Museo Civico; Al Museo Civico la scansione dal vivo della Resurrezione di Piero della Francesca; Per la Resurrezione di Piero della Francesca scansione a 3D e docufilm. Ecco cosa succede; Al Museo Civico la scansione dal vivo della Resurrezione di Piero della Francesca.