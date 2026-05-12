DM 38 formazione docenti e sussidi didattici | 60 documenti pronti all’uso utili alle segreterie
Il Decreto Ministeriale 38 riguarda la formazione dei docenti e la fornitura di sussidi didattici, con l’obiettivo di migliorare le risorse disponibili nelle scuole. Sono stati preparati 60 documenti pronti all’uso, destinati alle segreterie scolastiche per facilitare le attività di supporto e organizzazione. Questi materiali sono stati sviluppati per ottimizzare le procedure e garantire un supporto più efficace agli insegnanti e al personale scolastico.
Il DM 38 destina risorse per la formazione del personale docente al fine di potenziare le competenze professionali, nell’ambito del Programma Nazionale “ Scuola e competenze 2021-2027”, nonché risorse per l’acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da fornire in comodato d’uso al personale della scuola, a valere sul Programma operativo complementare“Per. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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