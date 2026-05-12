DM 38 formazione docenti e sussidi didattici | 60 documenti pronti all’uso utili alle segreterie

Il Decreto Ministeriale 38 riguarda la formazione dei docenti e la fornitura di sussidi didattici, con l’obiettivo di migliorare le risorse disponibili nelle scuole. Sono stati preparati 60 documenti pronti all’uso, destinati alle segreterie scolastiche per facilitare le attività di supporto e organizzazione. Questi materiali sono stati sviluppati per ottimizzare le procedure e garantire un supporto più efficace agli insegnanti e al personale scolastico.

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Il DM 38 destina risorse per la formazione del personale docente al fine di potenziare le competenze professionali, nell’ambito del Programma Nazionale “ Scuola e competenze 2021-2027”, nonché risorse per l’acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da fornire in comodato d’uso al personale della scuola, a valere sul Programma operativo complementare“Per. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Agenda Nord e agenda Sud DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’usoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. Argomenti più discussi: Nuovi fondi formazione Docenti/ATA 2026: check-list operativa e webinar specialistico Eurosofia per una gestione efficace e sicura; Pacchetto PN 2021/2027 Formazione personale docente ed educativo; Partecipa al DM 38/2025 con il supporto di Tuttoscuola: formazione e risorse su misura; Formazione digitale dei docenti: sul piatto 331 milioni per le scuole. Le tracce del ranking di Google(TG:e10838).srq - Results on X | Live Posts & Updates x.com Formazione digitale dei docenti: sul piatto 331 milioni per le scuoleDue decreti ministeriali finanziano l’aggiornamento in servizio di prof e Ata e l’acquisto di Pc e tablet da destinare al personale ... ilsole24ore.com