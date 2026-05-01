divisione 1 maschile gea una brutta prestazione asciano ringrazia e pareggia

Nella gara 2 degli ottavi di finale playoff di Divisione 1 maschile, la Gea ha offerto una prestazione deludente, con una caduta improvvisa e inattesa. Dall'altra parte, Asciano ha approfittato della situazione e ha portato a casa un pareggio. La partita si è conclusa con un risultato che cambia poco per entrambe le squadre rispetto alla prima sfida.

Caduta fragorosa e da una parte anche inaspettata per la Gea in gara 2 degli ottavi di finale playoff di Divisione 1. Dopo aver vinto gara 1 a Grosseto la formazione di coach Silvio Andreozzi è incappata in un brusco stop sul campo del Basket Asciano: la formazione senese infatti si è imposta 84-62 pareggiando i conti della serie e rimandando tutto a gara 3 di domenica sera. Coach Andreozzi ha dovuto fare a meno di Furi e Liberati, ma a fare la differenza è stata la maggiori voglia della squadra di casa. Parte subito forte Asciano che si porta sul 9-2 grazie al tiro da 3 punti, la Gea risponde per le rime con Mari e Ense che consentono ai maremmani di trovare il primo vantaggio (14-9).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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