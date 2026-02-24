meloni accelera sulla legge elettorale e gli alleati frenano

Meloni spinge per modificare la legge elettorale, spinta dalla necessità di rafforzare la governabilità del paese. La proposta trova resistenze tra gli alleati, che temono rischi per gli equilibri interni e preferiscono mantenere lo status quo. Le discussioni si infiammano durante gli incontri, mentre i sondaggi indicano un continuo calo del consenso. La questione rimane aperta, senza una soluzione immediata all’orizzonte.

Il braccio di ferro interno alla maggioranza, che si protrae su ogni dossier dall’inizio della legislatura, si ripresenta sulla legge elettorale. Ieri Fratelli d’Italia dava per certa la presentazione del testo della riforma in settimana, mercoledì per l’esattezza, data e scenario smentiti dai parlamentari di Forza Italia e Lega. E questo nonostante una intesa sull’impianto della nuova formula elettorale ci sia. Su una serie di dettagli, tuttavia, il centrodestra si sta ancora confrontando, e i partiti di Antonio Tajani e Matteo Salvini stanno facendo svolgere simulazioni dai propri uffici sulle diverse soluzioni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Legge elettorale, la premier Giorgia Meloni dovrà trattare con i suoi alleatiLa premier Giorgia Meloni si prepara a negoziare la nuova legge elettorale con i suoi alleati.

Il caso Vannacci spinge la maggioranza: ecco perché si accelera sulla legge elettoraleLa discussione sulla legge elettorale si surriscalda.

Argomenti: Legge elettorale, il centrodestra accelera. Un premio sopra il 40%; L’intrigo Calenda-Vannacci e la legge elettorale; Olimpiadi, il conto lo paga lo Stato. Dopo la festa arrivano i ristori; Il governo blinda la legislatura.

