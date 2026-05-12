Divieto di dimora a Paternopoli per un 26enne | giudice convalida l' arresto difesa chiede perizia

Nella mattina di oggi a Paternopoli, un comune di circa duemila abitanti in Irpinia, il giudice ha convalidato il divieto di dimora nei confronti di un 26enne arrestato nelle scorse ore. La difesa ha presentato richiesta di perizia, mentre l’autorità giudiziaria ha mantenuto la misura restrittiva. La vicenda riguarda un procedimento in corso, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

È una mattina come tante a Paternopoli, un comune di poco più di duemila abitanti nella valle del Calore, in Irpinia. I carabinieri della stazione locale stanno svolgendo un servizio di vigilanza nei pressi dell'abitazione di una donna. Non è la prima volta che si trovano lì. La donna è già stata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Tenta il furto da #Cisalfa a #Lucca: 36enne forza l'antitaccheggio e nasconde abiti nello zaino. Bloccato dalla Polizia, l'uomo aveva già un divieto di dimora in città. Ora è in carcere per furto aggravato. corrieretoscano.it/lucca/cronaca/… x.com

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