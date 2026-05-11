Paternopoli arrestato 26enne per resistenza ai Carabinieri
A Paternopoli, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 26 anni per aver opposto resistenza durante un intervento. L’operazione è avvenuta mentre i militari si recavano presso l’abitazione di una donna che aveva già subito violenze in passato. Il giovane è stato sorpreso nei pressi della casa al momento dell’intervento. La vicenda si è svolta senza ulteriori incidenti.
Intervento dell’Arma dei Carabinieri a tutela di una donna già vittima di violenze: il giovane, sorpreso vicino all’abitazione. I Carabinieri della Stazione di Paternopoli hanno tratto in arresto un 26enne di origini straniere, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. Nella mattinata di ieri, nell’ambito di specifiche misure di prevenzione e tutela attivate nei confronti di una donna del posto, già vittima di episodi di violenza da parte del giovane, i militari dell’Arma hanno individuato il 26enne nei pressi del cancello dell’abitazione della stessa. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato inizialmente di darsi alla fuga e, una volta raggiunto, ha opposto resistenza cercando di colpire i militari operanti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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