Paternopoli arrestato 26enne per resistenza ai Carabinieri

A Paternopoli, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 26 anni per aver opposto resistenza durante un intervento. L’operazione è avvenuta mentre i militari si recavano presso l’abitazione di una donna che aveva già subito violenze in passato. Il giovane è stato sorpreso nei pressi della casa al momento dell’intervento. La vicenda si è svolta senza ulteriori incidenti.

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