Ho la fobia della polizia per questo sono fuggito dal commissariato | la giudice convalida l' arresto del giovane che ha sfregiato un diciannovenne

Un giovane egiziano di 25 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un diciannovenne con un coccio di bottiglia e poi essere fuggito. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di avere paura dei posti di polizia e di essersi gettato dalla finestra per evitare l’arresto. La giudice ha convalidato l’arresto, che si basa sulle accuse di aggressione e di fuga. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente.