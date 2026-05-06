Ho la fobia della polizia per questo sono fuggito dal commissariato | la giudice convalida l' arresto del giovane che ha sfregiato un diciannovenne
Un giovane egiziano di 25 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un diciannovenne con un coccio di bottiglia e poi essere fuggito. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di avere paura dei posti di polizia e di essersi gettato dalla finestra per evitare l’arresto. La giudice ha convalidato l’arresto, che si basa sulle accuse di aggressione e di fuga. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente.
"Ho la fobia dei posti di polizia, per questo mi sono gettato dalla finestra". Così il racconto del 25enne egiziano arrestato nei giorni scorsi dai poliziotti delle volanti con l'accusa di avere aggredito al volto un 19enne con un coccio di bottiglia, dandosi poi alla fuga, sfilandosi le manette.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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