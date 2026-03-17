A vent’anni dal primo film di Fausto Brizzi, la vigilia della maturità torna nelle sale cinematografiche. Il nuovo capitolo, intitolato

( a skanews) — Sono passati 20 anni dal film d’esordio di Fausto Brizzi, che ebbe un enorme successo, e dal 19 marzo arriva nei cinema Notte prima degli esami 3.0, dove i protagonisti sono i ragazzi della Generazione Z, fra cui un indisciplinato Tommaso Cassissa, e la professoressa è un’inflessibile Sabrina Ferilli. Tommaso Renzoni racconta la vigilia della maturità con un gruppo di liceali che si ritrova a vivere l’ultima grande avventura insieme: amori segreti, tradimenti e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola. Sabrina Ferilli, tra tv e cinema. guarda le foto «È il primo di tutti gli esami che bisognerà affrontare nella vita, quindi è il più sentito», ha detto Cassissa, mentre Sabrina Ferilli ha spiegato: « La notte prima degli esami è uguale per tutti e accomuna tutte le generazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vent'anni dopo il primo indimenticabile film, la vigilia della Maturità torna al cinema. Tra amori digitali, eco-ansia e trucchi per ingannare i professori, il film racconta uno dei passaggi di vita più emozionanti

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