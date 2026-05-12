Diverdeinverde | aprono giardini e spazi verdi cittadini ma solo per due giorni

A Bologna torna “Diverdeinverde” per la dodicesima volta, con due giornate fissate il 16 e 17 maggio. L’evento consente l’apertura di giardini e spazi verdi cittadini, generalmente chiusi al pubblico durante l’anno. La manifestazione permette ai visitatori di accedere a ambienti spesso inaccessibili, offrendo la possibilità di scoprire aree verdi di diversa natura e origine.

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