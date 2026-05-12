Diverdeinverde | aprono giardini e spazi verdi cittadini ma solo per due giorni
A Bologna torna “Diverdeinverde” per la dodicesima volta, con due giornate fissate il 16 e 17 maggio. L’evento consente l’apertura di giardini e spazi verdi cittadini, generalmente chiusi al pubblico durante l’anno. La manifestazione permette ai visitatori di accedere a ambienti spesso inaccessibili, offrendo la possibilità di scoprire aree verdi di diversa natura e origine.
Torna a Bologna per la sua dodicesima edizione “Diverdeinverde”, in programma il 16 e 17 maggio. La manifestazione apre giardini e spazi verdi cittadini in gran parte inaccessibili nel resto dell’anno. Numerosi momenti di condivisione e approfondimento arricchiranno il programma del fine.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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