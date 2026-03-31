I giardini segreti di Amsterdam aprono al pubblico solo per pochi giorni

Tra il 19 e il 21 giugno, alcuni giardini segreti di Amsterdam, situati tra cortili storici e dimore private lungo i canali, saranno accessibili al pubblico per pochi giorni. Questa apertura eccezionale permette di visitare spazi nascosti che generalmente non sono aperti al pubblico, offrendo un'occasione unica di esplorare ambienti ricchi di storia e architettura nel centro della città.

Amsterdam apre eccezionalmente i suoi giardini segreti tra cortili storici e dimore private: dal 19 al 21 giugno è possibile scoprire spazi nascosti lungo i canali, tra storia, architettura e natura nel cuore della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Per due giorni castelli e manieri aprono le porte al pubblico: ecco quali River Run Valtellina 2026: tra pochi giorni aprono le iscrizioniApriranno ufficialmente domenica 15 marzo le iscrizioni alla quarta edizione della “River Run Valtellina” (www. Itinerario ad Amsterdam di 3 giorni