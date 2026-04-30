Tel Aviv Sala resiste | Democrazia non compromessa I Verdi lo contestano ma aprono uno spiraglio

Il sindaco di Milano ha confermato il mantenimento del gemellaggio con Tel Aviv, affermando che la democrazia nel rapporto tra le due città non è compromessa. Durante una dichiarazione, ha anche riconosciuto le obiezioni di alcuni membri della maggioranza, pur mantenendo la posizione di sostegno. I Verdi hanno contestato questa decisione, ma hanno anche lasciato aperto uno spiraglio, senza avanzare critiche definitive.

Il sindaco di Milano Beppe Sala difende la scelta di tenere vivo il gemellaggio con la città israeliana di Tel Aviv ma “capisce” l'obiezione di parte della sua maggioranza. E sottolinea che l'ordine del giorno di ottobre 2025, approvato dal consiglio comunale, condizionava la sospensione del.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Tel Aviv, Sala frena lo scontro e dice no alla verifica: “Serve buonsenso”. Ma i Verdi lo gelanoTiene un profilo basso, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sullo scontro in atto nella sua maggioranza tra Verdi e Azione. Leggi anche: Uno spiraglio di luce a Tel Aviv Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Proteste contro il gemellaggio Milano-Tel Aviv, i Verdi occupano Palazzo Marino: Sala peggio della destra; Gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, oggi presidio in piazza Duomo degli antagonisti; Milano conferma il gemellaggio con Tel Aviv: proteste contro la giunta Sala; MILANO: MOBILITAZIONE IN PIAZZA E IN CONSIGLIO COMUNALE CONTRO IL GEMELLAGGIO CON TEL AVIV. Tel Aviv, Sala resiste: Democrazia non compromessa. I Verdi lo contestano ma aprono uno spiraglioSala torna sul gemellaggio con Tel Aviv, non ammette errori ma capisce le obiezioni e ribadisce: Con un testo senza condizioni mi atterrei. I Verdi colgono l'apertura e propongono un nuovo testo, ... milanotoday.it Tel Aviv, Sala frena lo scontro e dice no alla verifica: Serve buonsenso. Ma i Verdi lo gelanoIl sindaco gela la richiesta di Azione e risponde alle accuse dei Verdi: Io vado avanti secondo coscienza, ora serve buonsenso. Cucchiara: Buonsenso sarebbe stato ascoltare i pareri della maggioran ... milanotoday.it Sala tira dritto e salva il gemellaggio con Tel Aviv: "Non lede principi democrazia" - facebook.com facebook Sala tira dritto e salva il gemellaggio con Tel Aviv: "Non lede principi democrazia" x.com