Alla scoperta dei tesori nascosti della Capitale il tour esclusivo con la docu-serie di History Channel

Una nuova docu-serie di History Channel accompagna gli spettatori alla scoperta di luoghi nascosti e ricchi di storia nella città. Tra le tappe, si visita un sito che conserva i resti di un antico palazzo imperiale legato a un’importante figura storica. Si racconta anche di una visita di una regina in Terra Santa, in cerca di reliquie religiose legate a un episodio biblico. La serie offre un viaggio tra testimonianze e resti archeologici presenti nel centro storico.

Al suo interno conserva i resti del palazzo imperiale della regina Elena, madre di Costantino, che si narra sia andata a Gerusalemme per recuperare i resti della croce di Cristo. Il comprensorio archeologico di Santa Croce in Gerusalemme ha aperto le porte ai romani per un tour esclusivo. La.🔗 Leggi su Romatoday.it

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