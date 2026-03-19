Sabato e domenica si svolge la 34esima edizione delle Giornate di Primavera organizzate dal Fai, un evento che permette di visitare vari beni culturali e naturali. Durante le giornate, vengono aperti al pubblico luoghi normalmente chiusi o meno accessibili, offrendo l’opportunità di scoprire tesori nascosti e conoscere meglio il patrimonio culturale italiano. L’iniziativa mira anche a sostenere la tutela e la valorizzazione di questi beni.

Sabato e domenica tornano per la 34esima edizione le ‘Giornate Fai di Primavera’, un’opportunità unica per visitare beni culturali e naturali, riscoprire tesori nascosti e sostenere la tutela, la cura e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Ad Ascoli durante le Giornate Fai sarà possibile visitare per la prima volta i saloni privati dell’Episcopio, esplorando ambienti solitamente non accessibili al pubblico. Il percorso consentirà di scoprire spazi ricchi di storia, legati al ruolo del palazzo come residenza vescovile e centro della attuale vita ecclesiastica cittadina. La visita include sale rappresentative e luoghi di uso quotidiano, che testimoniano il rapporto tra autorità religiosa, architettura e tessuto urbano, offrendo uno sguardo privilegiato sulla storia e sull’identità culturale di Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornate di Primavera, con il Fai alla scoperta dei gioielli nascosti

Articoli correlati

Giornate Fai di primavera: alla scoperta dei tesori di TiranoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) La Delegazione FAI...

Leggi anche: Alla scoperta delle bellezze del territorio: tornano le giornate Fai di primavera

Geyik Avcs | Göldeki Tehlike Ortaya Çkyor! (Bölüm 2) - (Sesli Kitap)

Contenuti e approfondimenti su Giornate di Primavera con il Fai alla...

Temi più discussi: Giornate FAI Primavera 2026; Giornate Fai di primavera XXXIV edizione, sabato 21 e domenica 22 marzo nelle Marche si aprono 52 siti culturali; Giornate FAI di Primavera; Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera.

Giornate Fai di Primavera 2026: i luoghi più belli in VenetoIn Veneto, le Giornate Fai di Primavera 2026, sabato 20 e domenica 21 marzo, spalancano le porte di palazzi storici, teatri e luoghi di ricerca tra Venezia, Padova e Vicenza. A Venezia, Ca’ Giustinian ... quotidiano.net

Tornano le Giornate del Fai di primavera, ecco il programma degli eventi tra Lavagna e Sestri LevanteLavagna – Con la primavera fioriscono le iniziative FAI ma non c’è soltanto la primavera. La Delegazione del Fondo Ambiente Italiano Portofino-Tigullio ha presentato, nell’incantevole cornice di Casa ... ilsecoloxix.it

Giornate Fai di primavera: ecco l'elenco dei luoghi aperti in Lombardia nel fine settimana. Avete già deciso dove andare - facebook.com facebook