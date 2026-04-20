A Napoli, il Papa sta visitando la città e sono circa 30.000 le persone presenti al Plebiscito per assistere all’evento. L’attenzione si concentra anche sulla liquefazione del sangue di San Gennaro, con la domanda se si scioglierà o meno durante la visita del Pontefice. La questione ha suscitato grande attesa tra i fedeli, che sperano in un miracolo che si ripeta come nelle occasioni precedenti.

La domanda è: San Gennaro il miracolo lo farà oppure no? Il suo sangue al cospetto del Pontefice si scioglierà o resterà fedele alle tre date canoniche? Tra i “deputati” del patrono c’è chi giura che “lo farà, certo che lo farà”. D’altronde nel 2015, davanti a Papa Francesco, mentre Bergoglio venerava le reliquie sull’altare del Duomo, anche se parzialmente, il sangue si sciolse quasi subito. E lo stesso avvenne nel 1979 quando Giovanni Paolo II fece il suo ingresso nella cappella del Tesoro. In ogni caso, con o senza prodigio, la tappa in Cattedrale, l’8 maggio, alle 15.45, rappresenta senza dubbio un momento fondamentale della visita di Leone XIV nella città di Napoli nel giorno del primo anniversario del suo Pontificato.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Papa Leone in visita a Napoli, l'attesa della città: «Al Plebiscito 30mila fedeli»

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