Dissequestrati i 101 cani Accolta la tesi difensiva

Il Tribunale del Riesame di Firenze ha disposto il dissequestro di 101 cani, accogliendo la tesi presentata dalla difesa. La decisione è stata presa dopo aver esaminato le motivazioni riguardanti la custodia degli animali, che erano stati precedentemente sequestrati. La procedura si è conclusa con l’ordine di restituzione degli animali alle persone coinvolte. La vicenda riguarda un procedimento legale avviato nei mesi scorsi.

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CASTELFRANCO Il Tribunale del Riesame di Firenze ha ordinato il dissequestro e l’immediata restituzione ai legittimi proprietari di 101 barboncini posti sotto sequestro lo scorso 24 aprile a Castelfranco di Sotto dalla Guardia di finanza nell’ambito di un’indagine nella quale si ipotizza il reato di maltrattamento di animali. Lo ha reso noto Francesco Virgone, avvocato difensore della titolare dell’allevamento, ricordando che i cani dopo il sequestro erano stati affidati all’Enpa che li aveva trasferiti in diverse strutture. Il legale ha anche osservato che il sequestro delle fiamme gialle, su disposizione del Gip del tribunale pisano, era...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dissequestrati i 101 cani. Accolta la tesi difensiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video [Doppiaggi]: inseguimento finale: La carica dei 101: Walt Disney *NO ©* Notizie correlate Mafia e tangenti: dissequestrati i 90 mila euro trovati in casa a IacolinoIl tribunale del Riesame di Palermo ha disposto il dissequestro dei 90 mila euro trovati in casa del manager della sanità regionale ed ex... Tentato omicidio Cusano, telefoni dissequestrati a Palermo, D’Agostino, Masone e IanaroTempo di lettura: 2 minutiNuovo sviluppo nell’inchiesta sul tentato omicidio del 17enne Gaetano Cusano: il Tribunale del Riesame ha disposto il... Si parla di: Dissequestrati i 101 cani. Accolta la tesi difensiva; Barboncini sequestrati a Castelfranco, Tribunale del Riesame annulla provvedimento. Bimbo ucciso dai cani, dissequestrati i due pitbullSoddisfatta l’Oipa: «La decisione magistrati rispetta la vita degli animali». Dovranno essere sottoposti a un percorso di recupero a Napoli a spese dei proprietari, che sono indagati per la morte del ... lettera43.it