Tentato omicidio Cusano telefoni dissequestrati a Palermo D’Agostino Masone e Ianaro

A Palermo sono stati dissequestrati i telefoni di tre persone coinvolte nell’indagine sul tentato omicidio di un ragazzo di 17 anni avvenuto recentemente. Le autorità hanno restituito i dispositivi a D’Agostino, Masone e Ianaro, mentre le indagini proseguono. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel mese di luglio e sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire i dettagli.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo sviluppo nell’inchiesta sul tentato omicidio del 17enne Gaetano Cusano: il Tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro dei telefoni nei confronti di tutti e quattro gli indagati, ovvero Nicolò Palermo, 19 anni, Donato D’Agostino, 19 anni, Osvaldo Masone jr, 18 anni e Antonio Ianaro, 20 anni. Il provvedimento segna un passaggio rilevante nell’indagine e assume un peso particolare per Palermo, per il quale si tratta del terzo annullamento relativo al sequestro del cellulare. La decisione è arrivata accogliendo il ricorso degli avvocati Vittorio Fucci e Francesco Altieri, che già in precedenza avevano ottenuto dalla Corte di Cassazione l’annullamento senza rinvio del primo sequestro disposto dalla Procura di Benevento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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