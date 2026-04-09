Mafia e tangenti | dissequestrati i 90 mila euro trovati in casa a Iacolino

Il tribunale del Riesame di Palermo ha revocato il sequestro di 90 mila euro ritrovati nell’abitazione di un ex eurodeputato e manager della sanità regionale, attualmente indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. L’operazione rientra in un’inchiesta che coinvolge presunte tangenti e un giro di mazzette legato a interessi nel settore sanitario. La decisione consente la restituzione del denaro alle persone coinvolte.

Il tribunale del Riesame di Palermo ha disposto il dissequestro dei 90 mila euro trovati in casa del manager della sanità regionale ed ex eurodeputato Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di mazzette. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Iacolino: 90.000 euro e legami con la mafia a PalermoSalvatore Iacolino, ex manager del Policlinico di Messina, ha scelto di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri della Procura di Palermo... Mafia e tangenti, interrogatorio lampo per Iacolino: il manager non risponde ai pmIndagato per concorso esterno nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto del dirigente regionale Giancarlo Teresi e dell'imprenditore... Argomenti più discussi: Mafia e tangenti, la difesa di Iacolino presenta un nuovo ricorso al Riesame; Mafia e corruzione, indagato il direttore del Policlinico di Messina; Tangenti e appalti alla Regione, Carmelo Vetro e Giancarlo Teresi restano in carcere; L’inchiesta su mafia e corruzione, nuovo ricorso di Iacolino per dissequestro 90 mila euro. Abbiamo scelto di combattere la mafia con i fatti, e la nostra storia lo dimostra. È una lotta seria, ben diversa dalla ricerca vigliacca di selfie utili solo a delegittimare l’avversario. Continuiamo sulla nostra strada: non quella comoda o semplice, che non è mai sta - facebook.com facebook Mafia, la lezione della Meloni alla sinistra: “Vi sfido anche su questo” x.com