Omicidio personal trainer | l' audio al vaglio dei Ris disposta l' autopsia sul corpo di Dino Carta

La procura di Foggia ha disposto l’autopsia sul corpo di un uomo di 42 anni, ucciso lo scorso lunedì 13 aprile in via Caracciolo. L’indagine si concentra sull’analisi di un audio e sui rilievi effettuati dai Ris, mentre si attendono ulteriori risultati da esami e analisi forensi. L’uomo era un personal trainer e il suo decesso ha attirato l’attenzione nella zona.

La procura di Foggia ha disposto l'autopsia sul corpo di Annibale ‘Dino’ Carta, 42enne di Foggia assassinato lo scorso lunedì 13 aprile, in via Caracciolo. L'uomo, personal trainer e volontario in parrocchia, è stato ucciso con 4 colpi di pistola mentre era in strada con il suo cane. Il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Personal trainer ucciso a Foggia, a ‘Ore 14’ l’audio della morte di Annibale CartaA Ore 14, in onda su Raidue, in esclusiva l’audio delle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso a Foggia il diverbio e l’aggressione di cui... Foggia, personal trainer ucciso sotto casa: Annibale “Dino” Carta freddato mentre portava il cane a spassoOmicidio in via Caracciolo: cosa è successo davvero Gli spari, un uomo sull’asfalto e la tragedia in pochi istanti nella tarda serata di lunedì 13... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'omicidio del personal trainer Dino Carta: l'audio shock e il video del killer incappucciato; Omicidio a Foggia, audio e video al vaglio degli inquirenti; Foggia, le indagini sull'omicidio del personal trainer: c'è un sospettato, è fuggito in bicicletta; Personal trainer ucciso a Foggia, nuove informazioni sul killer. Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainerC’è un sospettato per la morte di Annibale Carta, detto Dino, a Foggia. Il personal trainer di 42 anni è stato ucciso con dei colpi di pistola alle spalle la sera del 13 aprile mentre portava a spasso ... tg24.sky.it Omicidio personal trainer, lunedì incarico e svolgimento autopsiaOmicidio Dino Carta a Foggia: lunedì l'autopsia sul corpo del personal trainer ucciso in via Caracciolo. Gli inquirenti analizzano il cellulare della vittima e cercano un uomo incappucciato in bicicle ... trmtv.it IL GIALLO DI DINO CARTA, fissata l’autopsia mentre è caccia al killer. La pista del giovane volato dal balcone facebook Continuano le indagini per far luce sul giallo dell’omicidio del personal trainer Dino Carta, ucciso a Foggia lunedì scorso. Continua l’analisi dei video delle telecamere della zona e delle testimonianze raccolte dai Carabinieri x.com