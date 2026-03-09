Medici e infermieri aggrediti Fratelli d' Italia | Nostra proposta di legge sulla sicurezza arrivi subito in Consiglio

Dopo due episodi di violenza contro medici e infermieri, il gruppo di Fratelli d’Italia chiede che la proposta di legge sulle misure di sicurezza per gli operatori sanitari venga portata subito in Consiglio regionale. La proposta, già presentata dai consiglieri del partito, mira a garantire maggiore protezione a chi lavora negli ospedali. La richiesta arriva in un momento di crescente preoccupazione per la sicurezza nel settore sanitario.

Nell'esprimere solidarietà ai due medici e all'infermiera aggredita, i consiglieri di Fdi evidenziano che è "urgente intervenire, prima di tutto per monitorare la situazione, e poi per mettere in atto una serie di iniziative mirate a prevenire, scoraggiare e contrastare i possibili atti di violenza". Sarebbe proprio questo l'obiettivo della proposta di legge "che vuole fornire al Sistema Sanitario Regionale, sulla base di indicazioni omogenee su tutto il territorio pugliese, strumenti per l'adozione di opportune misure di formazione, prevenzione e protezione dei lavoratori, anche per gestire le conseguenze emotive negative di questi episodi, evitando che i disagi possano degenerare in sofferenza cronica, disturbi post traumatici e demotivazione lavorativa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

