Disegnini al posto dei cartelli Francesco Rubini Aic | Situazione indecente Daniele Berardinelli | Pensi davvero sia così?
A Ancona, il rapporto tra turismo e città è spesso stato descritto come difficile. Recentemente, sono stati segnalati problemi riguardanti la segnaletica, con disegni al posto dei cartelli tradizionali, suscitando reazioni da parte di alcuni rappresentanti del settore. Uno di loro ha definito la situazione “indecente”, mentre un altro ha chiesto se si tratti davvero di un problema così grave. La questione ha acceso un dibattito sulla chiarezza delle indicazioni per i visitatori.
ANCONA – Diciamoci la verità. Ancona con il turismo e i turisti ha sempre avuto un rapporto un po’ complicato. Ciò, nonostante varie Giunte, quella attuale compresa, abbiano provato in tanti modi a ovviare al problema.Eppure questi e le relative stranezze non sono stati eliminati del tutto e ogni.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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